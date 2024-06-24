Грибанов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибанов Николай Алексеевич

Грибанов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1920

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Грибанова (Соколова) Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.06.?

Сын: Грибанов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Грибанова (Соколова) Марфа Фёдоровна

Смерть
1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.