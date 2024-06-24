Грибанов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1920
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Грибанова (Соколова) Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.06.?
Сын: Грибанов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Грибанова (Соколова) Марфа Фёдоровна
Смерть
1987