Усынин Лука Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынин Лука Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Николай Лукич

Мать ребёнка: не указана

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Григорий Лукич

Мать ребёнка: не указана

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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