Марфа Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Дементьев
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий Семенов
Отец ребёнка: Семен Дементьев
Василий Семенович (1734 — 1800) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Семена Дементьевича. Служил священником в том же селе. В 1792 году уволен за штат. Жена его Ксения Иоанновна (... Показать все
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Семен Дементьев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Семен Дементьев
Смерть
Неизвестно