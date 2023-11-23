Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Дементьев

Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен Дементьев

Василий Семенович (1734 — 1800) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Семена Дементьевича. Служил священником в том же селе. В 1792 году уволен за штат. Жена его Ксения Иоанновна (... Показать все
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Семен Дементьев

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Семен Дементьев

Смерть
Неизвестно

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