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Московой Василий Яковлевич

Место рождения

Урочище Теплый

Дата рождения

16.11.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1932

Отец: Московой Яков Изосимович

Мать: Московая Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Московой Александр Васильевич

Мать ребёнка: Московая Клавдия Еремеевна

Рождение ребёнка
12.08.1956

Дочь: Московая Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Московая Клавдия Еремеевна

Верхнесеребряковка, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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