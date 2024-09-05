Московой Василий Яковлевич
Место рожденияУрочище Теплый
Дата рождения16.11.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Московой Александр Васильевич
Мать ребёнка: Московая Клавдия Еремеевна
Рождение ребёнка
12.08.1956
Дочь: Московая Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Московая Клавдия Еремеевна
Верхнесеребряковка, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно