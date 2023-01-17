Коновалова (?) Матрона Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1845
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Коновалов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Коновалов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1850 ст.
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1851
Сын: Коновалов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858