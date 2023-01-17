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Коновалова (?) Матрона Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1845

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Коновалов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Коновалов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1850 ст.

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1851

Сын: Коновалов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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