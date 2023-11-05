Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1674
Дата смертиМежду 1741 и 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1699 и 1722
Муж: Конан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Андрей Конанович
Отец ребёнка: Конан Иванович
Рождение ребёнка
Между 1718 и 1725
Сын: Прокопий Конанович
Отец ребёнка: Конан Иванович
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Федор Конанович
Отец ребёнка: Конан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Ксения Конановна
Отец ребёнка: Конан Иванович
Смерть
Между 1741 и 1755