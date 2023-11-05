Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

Между 1741 и 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1683 и 1691 г.р.

Дети

Около 1712 г.р.
Между 1718 и 1725 г.р.
До 1722 г.р.
Около 1722 г.р.

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1699 и 1722

Муж: Конан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Андрей Конанович

Отец ребёнка: Конан Иванович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1718 и 1725

Сын: Прокопий Конанович

Отец ребёнка: Конан Иванович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Федор Конанович

Отец ребёнка: Конан Иванович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Ксения Конановна

Отец ребёнка: Конан Иванович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1741 и 1755
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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