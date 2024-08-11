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Егоршин Виктор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1949

Отец: Егоршин Андрей

Мать: Егоршина Анна Федоровна

Бракосочетание
26.04.1969

Жена: Егоршина (Крикова) Анна Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1969

Дочь: Танаева (Егоршина) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Егоршина (Крикова) Анна Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1974

Сын: Егоршин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Егоршина (Крикова) Анна Алексеевна

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