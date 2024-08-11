Егоршин Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1949
Отец: Егоршин Андрей
Мать: Егоршина Анна Федоровна
Бракосочетание
26.04.1969
Рождение ребёнка
22.09.1969
Дочь: Танаева (Егоршина) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Егоршина (Крикова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.07.1974
Сын: Егоршин Сергей Викторович
Мать ребёнка: Егоршина (Крикова) Анна Алексеевна