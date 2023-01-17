Мельничук Евгений Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельничук Евгений Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1962

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Фещук Нина Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тунгор, Охинский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Людсия Ахметшановна

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