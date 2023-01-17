Мельничук Евгений Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1962
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Фещук Нина Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Тунгор, Охинский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно