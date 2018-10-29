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Исакова Валентина Анатольевна
Исакова Валентина Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1953
Пол
Женский
Отец
Коверинский Анатолий Васильевич
Мать
Коверинская Нина Дмитриевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1953
Отец:
Коверинский Анатолий Васильевич
Мать:
Коверинская Нина Дмитриевна
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