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Исакова Валентина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1953

Отец: Коверинский Анатолий Васильевич

Мать: Коверинская Нина Дмитриевна

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