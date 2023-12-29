Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петренко (Чеснок) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Чеснок Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеснок Яков Иванович
Отец ребёнка: Чеснок Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеснок Иван Иванович
Отец ребёнка: Чеснок Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чеснок) Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Чеснок Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чеснок) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Чеснок Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеснок Иван
Смерть
Неизвестно