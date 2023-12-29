Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селивоненко Никифор Иванович

Мать: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко (Чеснок) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Чеснок Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснок Яков Иванович

Отец ребёнка: Чеснок Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснок Иван Иванович

Отец ребёнка: Чеснок Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чеснок) Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Чеснок Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чеснок) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Чеснок Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеснок Иван

Смерть
Неизвестно

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