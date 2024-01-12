Бондарева (Гурцева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Гурцева) Александра

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Место рождения

Московская область, дер. Битца

Дата рождения

25.06.1908

Дата смерти

02.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1908

Отец: Гурцев Сергей

Мать: Гурцева Клавдия

Московская область, дер. Битца
Рождение ребёнка
24.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Василий

дер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Сергей

Отец ребёнка: Бондарев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варикаша Антонина

Отец ребёнка: Бондарев Василий

Упоминание
Неизвестно
ГБУ «ЦГА Москвы», фонд №2132, опись №2, дело №94, стр. 115 | Фонд ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ | 1 января 1894 — 31 декабря 1909 | https://... Показать все
Смерть
02.01.1994
Московская область, Подольский район, дер. Мостовское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кувекино
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