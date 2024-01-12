Бондарева (Гурцева) Александра
Место рожденияМосковская область, дер. Битца
Дата рождения25.06.1908
Дата смерти02.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1908
Отец: Гурцев Сергей
Мать: Гурцева Клавдия
Московская область, дер. Битца
Рождение ребёнка
24.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарев Василий
дер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Сергей
Отец ребёнка: Бондарев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варикаша Антонина
Отец ребёнка: Бондарев Василий
Упоминание
Неизвестно
ГБУ «ЦГА Москвы», фонд №2132, опись №2, дело №94, стр. 115 | Фонд ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ | 1 января 1894 — 31 декабря 1909 | https://... Показать все
Смерть
02.01.1994
Московская область, Подольский район, дер. Мостовское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кувекино