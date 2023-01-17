Пилипенко Макар Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1903
Сын: Пилипенко Георгий Макарович
Мать ребёнка: Пилипенко Мария Михайловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Калиновка, Сумська область
На 1903 год - казак села Калиновки Хмеловской волости Роменского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно