Пилипенко Макар Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Макар Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1903

Сын: Пилипенко Георгий Макарович

Мать ребёнка: Пилипенко Мария Михайловна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Калиновка, Сумська область
На 1903 год - казак села Калиновки Хмеловской волости Роменского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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