Brejnak (Szredzińska) Rozalia Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Brejnak (Szredzińska) Rozalia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Szredziński Tomasz

Мать: Szredzińska (Wójcik) Scholastyka

Рождение ребёнка
1911

Сын: Brejnak Jan Julian

Отец ребёнка: Brejnak Antoni

Długosiodło akt 42/1911
Бракосочетание
16.01.1911

Муж: Brejnak Antoni

Długosiodło akt 1/1911
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Brejnak) Weronika

Отец ребёнка: Brejnak Antoni

Chorchosy/Długosiodło akt 14/1913
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Banaszek (Brejnak) Agata Antonina

Отец ребёнка: Brejnak Antoni

Chorchosy/Długosiodło akt 32/1915
Смерть
05.03.1980
Długosiodło

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