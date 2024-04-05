Brejnak (Szredzińska) Rozalia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Brejnak Jan Julian
Отец ребёнка: Brejnak Antoni
Długosiodło akt 42/1911
Бракосочетание
16.01.1911
Муж: Brejnak Antoni
Długosiodło akt 1/1911
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Brejnak) Weronika
Отец ребёнка: Brejnak Antoni
Chorchosy/Długosiodło akt 14/1913
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Banaszek (Brejnak) Agata Antonina
Отец ребёнка: Brejnak Antoni
Chorchosy/Długosiodło akt 32/1915
Смерть
05.03.1980
Długosiodło