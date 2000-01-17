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Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна

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Место рождения

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.11.1907

Дата смерти

17.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907

Отец: Орлов Илларион Дмитриевич

Мать: Орлова - Климова Любовь Григорьевна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.03.1931

Дочь: Тимофеева - Орлова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Орлов Петр Афанасьевич

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Петрова - Орлова Неля Петровна

Отец ребёнка: Орлов Петр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Петр Афанасьевич

Смерть
17.01.2000
Москва, город федерального значения Москва
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