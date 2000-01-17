Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1907
Дата смерти17.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907
Рождение ребёнка
23.03.1931
Дочь: Тимофеева - Орлова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Орлов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Петрова - Орлова Неля Петровна
Отец ребёнка: Орлов Петр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2000
Москва, город федерального значения Москва