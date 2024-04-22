Карташов Степан Филипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиДо 1834 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.
Согласно ИВ 1802 года -10 лет Согласно ревизии 1811 - 20 лет Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Бракосочетание
20.07.1813 ст.
Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Деревни Рублева женился крестьянин Степа Филиповъ понилъ за себя деревни Острогина крестьянскую девицу Мавру Евстигнееву о коей обыскъ учиненъ былъ съ поруками
Рождение ребёнка
26.05.1814 ст.
Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева
Деревни Рублева у крестьянина Степана Филипова родился сын Иоан крещен достоприемниками были той же вотчины дворовый человек Яковъ Ивановъ и сестра родившей деревни Острогина крестьянская девица Наста... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Карташов Яковъ Степанович
Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева
Согласно ревизии 1858 года -38 лет
Рождение ребёнка
13.12.1820 ст.
Дочь: Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева
Рождение ребёнка
09.05.1822 ст.
Сын: Карташов Николай Степанович
Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева
Рождение ребёнка
01.05.1824 ст.
Сын: Карташов Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Карташов Матвей Степанович
Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева
Согласно ревизии 1834 года - 7 лет
Смерть
До 1834 ст.