Карташов Степан Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарташов Степан Филипович

Карташов Степан Филипович

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

До 1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: Карташов Филип Алексеевич

Мать: Карташова Гликерия Степанова

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ИВ 1802 года -10 лет Согласно ревизии 1811 - 20 лет Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Бракосочетание
20.07.1813 ст.

Жена: Карташова Мавра Евстигнеева

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Деревни Рублева женился крестьянин Степа Филиповъ понилъ за себя деревни Острогина крестьянскую девицу Мавру Евстигнееву о коей обыскъ учиненъ былъ съ поруками
Рождение ребёнка
26.05.1814 ст.

Сын: Карташов Иван Степанович

Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Деревни Рублева у крестьянина Степана Филипова родился сын Иоан крещен достоприемниками были той же вотчины дворовый человек Яковъ Ивановъ и сестра родившей деревни Острогина крестьянская девица Наста... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Карташов Яковъ Степанович

Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1858 года -38 лет
Рождение ребёнка
13.12.1820 ст.

Дочь: Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
09.05.1822 ст.

Сын: Карташов Николай Степанович

Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
01.05.1824 ст.

Сын: Карташов Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Карташов Матвей Степанович

Мать ребёнка: Карташова Мавра Евстигнеева

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1834 года - 7 лет
Смерть
До 1834 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close