Закия Чурубай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Галимзада Фасхутдин
Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш
Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фасхутдин Токтомыш
2-я жена Фасхутдина
Смерть
Неизвестно