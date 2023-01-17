Закия Чурубай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закия Чурубай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Галимзада Фасхутдин

Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фасхутдин Токтомыш

2-я жена Фасхутдина
Смерть
Неизвестно
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