Хованская Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хованский Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Хованский Андрей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хованский Алексей Андреев
Отец ребёнка: Хованский Андрей Андреев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хованский Александр Андреев
Отец ребёнка: Хованский Андрей Андреев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Хованский Николай Андреев
Отец ребёнка: Хованский Андрей Андреев
Смерть
1902