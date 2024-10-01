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Хованская Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хованский Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Хованский Андрей Андреев

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хованский Андрей Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хованский Алексей Андреев

Отец ребёнка: Хованский Андрей Андреев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Хованский Александр Андреев

Отец ребёнка: Хованский Андрей Андреев

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Хованский Николай Андреев

Отец ребёнка: Хованский Андрей Андреев

Смерть
1902

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