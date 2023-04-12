Филатова (Ртищева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Ртищева) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1992

Сын: Филатов Александр

Отец ребёнка: Филатов Сергей

Рождение ребёнка
30.11.1994

Сын: Филатов Сергей

Отец ребёнка: Филатов Сергей

Рождение ребёнка
10.11.1995

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Филатов Сергей

Рождение ребёнка
12.02.1996

Сын: Филатов Андрей Ртищев

Отец ребёнка: Филатов Сергей

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