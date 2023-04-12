Филатова (Ртищева) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1992
Сын: Филатов Александр
Отец ребёнка: Филатов Сергей
Рождение ребёнка
30.11.1994
Сын: Филатов Сергей
Отец ребёнка: Филатов Сергей
Рождение ребёнка
10.11.1995
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Филатов Сергей
Рождение ребёнка
12.02.1996
Отец ребёнка: Филатов Сергей