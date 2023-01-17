Баталов Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Федор Алексеевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.09.1900

Дата смерти

17.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.08.1941
Ок. с. Скепня, Жлобинский район, Гомельской области
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