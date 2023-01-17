Кудымов Фока Еремеевич
Место рожденияПермская губерния, Российская империя.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя.
Место жительства
1914 или 1916
деревня Вогулка (Вогульский поселок № 111), Меркушинская волость, Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя.
Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ.
Пропал без вести (военное)
03.09.1916
Рыбники, Тернопільська область
Пропал без вести 03.09.1916 г. при деревне Рыбники. Деревня Рыбники (укр. Рибники) Рыбниковский сельский совет Тернопольский район (до 17.07.2020 г. – Бережанский район, упразднен) Тернопольская облас... Показать все
Военная служба
До 03.09.1916
9-я армия Юго-Западный фронт
Рядовой, 13-я рота 188-й пехотный Карсский полк 2-я бригада 47-я пехотная дивизия 16-й армейский корпус 9-я армия Юго-Западный фронт.
Смерть
Неизвестно