Шванн (Schwann) Ева (Eva) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШванн (Schwann) Ева (Eva)

Шванн (Schwann) Ева (Eva)

avatar

Место рождения

Йокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шванн Иоганнес

Мать: Ева

Йокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия
Иммиграция
1809 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Рихтер Иоганнес

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Рихтер Михаэль

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Рихтер Антон

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Рихтер Дамиан

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Рихтер Катарина

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Рихтер Иосиф

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Рихтер Венделин

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Рихтер Николаус

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рихтер Иоганнес

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close