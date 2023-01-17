Шванн (Schwann) Ева (Eva)
Место рожденияЙокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шванн Иоганнес
Мать: Ева
Йокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия
Иммиграция
1809 ст.
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Рихтер Иоганнес
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Рихтер Михаэль
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Рихтер Антон
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Рихтер Дамиан
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Рихтер Катарина
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Рихтер Иосиф
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Рихтер Венделин
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Рихтер Николаус
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рихтер Иоганнес
Смерть
Неизвестно