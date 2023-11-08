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Аверьянов Максим Ильич

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Место рождения

д. Зюзино, Калужской области

Дата рождения

1869

Дата смерти

06.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Аверьянов Илья Степанович

Мать: Аверьянова Марфа Дмитриевна

д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Аверьянова Ирина Михайловна

д.Зюзино Калужской области
Рождение ребёнка
07.01.1899

Дочь: Никитина Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Аверьянова Ирина Михайловна

д.Зюзино Калужской области
Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Домочкина Александра Максимовна

Мать ребёнка: Аверьянова Ирина Михайловна

д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
22.09.1912

Сын: Аверьянов Иван Максимович

Мать ребёнка: Аверьянова Ирина Михайловна

д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
11.04.1917

Дочь: Милова Мария Максимовна

Мать ребёнка: Аверьянова Ирина Михайловна

д. Зюзино, Калужской области
Смерть
06.01.1954
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