Аверьянов Максим Ильич
Место рожденияд. Зюзино, Калужской области
Дата рождения1869
Дата смерти06.01.1954
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Аверьянова Ирина Михайловна
д.Зюзино Калужской области
Рождение ребёнка
07.01.1899
Дочь: Никитина Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Аверьянова Ирина Михайловна
д.Зюзино Калужской области
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Домочкина Александра Максимовна
Мать ребёнка: Аверьянова Ирина Михайловна
д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
22.09.1912
Сын: Аверьянов Иван Максимович
Мать ребёнка: Аверьянова Ирина Михайловна
д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
11.04.1917
Дочь: Милова Мария Максимовна
Мать ребёнка: Аверьянова Ирина Михайловна
д. Зюзино, Калужской области
Смерть
06.01.1954