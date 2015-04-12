Киприянова (Рукина) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова (Рукина) Галина Константиновна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

23.05.1954

Дата смерти

12.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1954

Отец: Рукин Константин Петрович

Мать: Рукина Мария Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
15.06.1974

Муж: Киприянов Игорь Ростиславович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
09.05.1975

Сын: Киприянов Ростислав Игоревич

Отец ребёнка: Киприянов Игорь Ростиславович

Пермь, Пермский, Пермский край
Развод
27.09.1983

Муж: Киприянов Игорь Ростиславович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
12.04.2015
Пермь, Пермский, Пермский край
Умерла в следствии рака поджелудочной железы. Похоронена 14.04.2015 на кл. "Южное" г. Перми рядом с родителями.
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