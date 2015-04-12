Киприянова (Рукина) Галина Константиновна
Место рождения
Дата рождения23.05.1954
Дата смерти12.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1954
Отец: Рукин Константин Петрович
Мать: Рукина Мария Ивановна
Бракосочетание
15.06.1974
Рождение ребёнка
09.05.1975
Сын: Киприянов Ростислав Игоревич
Отец ребёнка: Киприянов Игорь Ростиславович
Развод
27.09.1983
Смерть
12.04.2015
Умерла в следствии рака поджелудочной железы. Похоронена 14.04.2015 на кл. "Южное" г. Перми рядом с родителями.