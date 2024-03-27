Абсалямова Разита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1956
Рождение ребёнка
12.06.1960
Рождение ребёнка
25.09.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акберов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно