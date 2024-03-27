Абсалямова Разита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова Разита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Аксан Шаракаевич (Шаракиевич)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Аксан Шаракаевич (Шаракиевич)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Аксан Шаракаевич (Шаракиевич)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назиба

Отец ребёнка: Акберов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акберов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Аксан Шаракаевич (Шаракиевич)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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