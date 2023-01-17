Водовозов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.10.1825
Дата смерти17.05.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1847 по 1851
г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1851 по 1886
Смерть
17.05.1886