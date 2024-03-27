Мурзагулова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1913
Сын: Мурзагулов Дильмухамет Бикмухаметович
Отец ребёнка: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович
д.Н-Ялчикаево, Куюргазинского района
Рождение ребёнка
05.05.1923
Сын: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович
Отец ребёнка: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович
д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сагида Бикетовна (Бикмухаметовна)
Отец ребёнка: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно