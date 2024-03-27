Мурзагулова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мурзагулов Дильмухамет Бикмухаметович

Отец ребёнка: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович

д.Н-Ялчикаево, Куюргазинского района
Рождение ребёнка
05.05.1923

Сын: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Отец ребёнка: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович

д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сагида Бикетовна (Бикмухаметовна)

Отец ребёнка: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
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