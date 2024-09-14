Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Пантелеев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Семеон Иванов
Отец ребёнка: Иван Пантелеев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Пантелеев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Пантелеев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Пантелеев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Феодор Иванов
Отец ребёнка: Иван Пантелеев
Смерть
Неизвестно