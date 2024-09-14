Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Пантелеев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Семеон Иванов

Отец ребёнка: Иван Пантелеев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Пантелеев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Пантелеев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Пантелеев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Феодор Иванов

Отец ребёнка: Иван Пантелеев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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