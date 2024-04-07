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Зиновий (Ксенофонт) Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1806

Дата смерти

08.07.1866

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1806

Отец: Василий Фомин

Мать: Екатерина Леонтьева

Бракосочетание
11.02.1845

Жена: Мария Григорьева

Малкуново, Гостилицкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1856

Сын: Зиновьев Евстигней Васильевич

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Смерть
08.07.1866

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