Зиновий (Ксенофонт) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1806
Дата смерти08.07.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1806
Отец: Василий Фомин
Мать: Екатерина Леонтьева
Бракосочетание
11.02.1845
Жена: Мария Григорьева
Малкуново, Гостилицкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1856
Сын: Зиновьев Евстигней Васильевич
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Смерть
08.07.1866