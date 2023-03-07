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Исупова Дарья Денисова

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Место рождения

поч. Мерзлякова, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Мерзлякова, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Авдотья Максимова

Отец ребёнка: Исупов Максим Федотов

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Максим Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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