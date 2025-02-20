Суконщиков Владимир Алексеевич
мужской, родился 18.04.1910 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умер 1968, Вологда, город Вологда, Вологодская область
ОтецСуконщиков Алексей ВасильевичВычислено 1882 ст. г.р.
МатьСуконщикова (Щекина) Мария АлексеевнаВычислено 1888 ст. г.р.
Супруги
Суконщикова (Иванова) Вера Константиновна1911 ст. г.р.
Дети
Власова (Суконщикова) Ирина Владимировна18.08.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1910 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.04.1910 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1935
Дочь: Власова (Суконщикова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Суконщикова (Иванова) Вера Константиновна
Смерть
1968