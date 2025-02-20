Суконщиков Владимир Алексеевич 18.04.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Суконщиков Владимир Алексеевич

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился 18.04.1910 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умер 1968, Вологда, город Вологда, Вологодская область

Отец
Суконщиков Алексей ВасильевичВычислено 1882 ст. г.р.
Мать
Суконщикова (Щекина) Мария АлексеевнаВычислено 1888 ст. г.р.
Супруги
Суконщикова (Иванова) Вера Константиновна1911 ст. г.р.
Дети
Власова (Суконщикова) Ирина Владимировна18.08.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1910 ст.

Отец: Суконщиков Алексей Васильевич

Мать: Суконщикова (Щекина) Мария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова (Иванова) Вера Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно

мещанин

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Крещение
20.04.1910 ст.

Восприемники: Иван Михайлович Щекин, Анна Николаевна Кизлер (Щучкина)

Рождение ребёнка
18.08.1935

Дочь: Власова (Суконщикова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Суконщикова (Иванова) Вера Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
1968
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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