(Неганова) Зоя Поликарповна
Место рождения
Дата рождения25.02.1926
Дата смерти24.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926
Бракосочетание
17.12.1947
Муж: Вульф Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
01.05.1950
Дочь: (Неганова) Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Вульф Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
03.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вульф Яков Яковлевич
Смерть
24.10.1989