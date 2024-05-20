(Неганова) Зоя Поликарповна 25.02.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Неганова) Зоя Поликарповна

Место рождения

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.02.1926

Дата смерти

24.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926

Отец: Неганов Поликарп Петрович

Мать: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.12.1947

Муж: Вульф Яков Яковлевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1950

Дочь: (Неганова) Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Вульф Яков Яковлевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вульф Яков Яковлевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
24.10.1989
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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