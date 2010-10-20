Коростелев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоростелев Александр Александрович

Коростелев Александр Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1956

Дата смерти

20.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956

Отец: не указан

Мать: Петюкова Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.01.1979

Дочь: Кондрашина марина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close