Коростелев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1956
Дата смерти20.10.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956
Отец: не указан
Рождение ребёнка
10.01.1979
Дочь: Кондрашина марина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.10.2010