Литвиненко Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.03.1998
Рождение ребёнка
11.08.1998
Сын: Литвиненко Павел Евгеньевич
Мать ребёнка: Литвиненко Виктория Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.2000
Сын: Литвиненко Пётр Евгеньевич
Мать ребёнка: Литвиненко Виктория Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.2010
Дочь: Литвиненко Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Литвиненко Виктория Ивановна