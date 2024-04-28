Литвиненко Евгений Петрович 20.09.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвиненко Евгений Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.03.1998

Жена: Литвиненко Виктория Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1998

Сын: Литвиненко Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Литвиненко Виктория Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.2000

Сын: Литвиненко Пётр Евгеньевич

Мать ребёнка: Литвиненко Виктория Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.2010

Дочь: Литвиненко Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Литвиненко Виктория Ивановна

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