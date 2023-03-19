Голев Степан (Стефан) Георгиевич/Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1911 ст.
Дочь: Голева Ксения Степановна
Мать ребёнка: Голева Прасковья (Параскева) Васильевна
Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
№-9ж
Смерть
Неизвестно