Голев Степан (Стефан) Георгиевич/Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голев Степан (Стефан) Георгиевич/Егорович

Место рождения

Медведка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голева Прасковья (Параскева) Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1911 ст.

Дочь: Голева Ксения Степановна

Мать ребёнка: Голева Прасковья (Параскева) Васильевна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
№-9ж
Смерть
Неизвестно

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