Тумашов Иван Александрович 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тумашов Иван Александрович

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Место рождения

Омская область, Молотовский район. Село Соленое

Дата рождения

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Тумашов Александр

Мать: не указана

Омская область, Молотовский район. Село Соленое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумашов Николай Иванович

Мать ребёнка: Тумашова (Терехина) Анна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тумашова (Терехина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольцова (Тумашова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Тумашова (Терехина) Анна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
27.09.1940

Дочь: Лисицына (Тумашова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Тумашова (Терехина) Анна

Омск, город Омск, Омская область

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