Тумашов Иван Александрович
Место рожденияОмская область, Молотовский район. Село Соленое
Дата рождения1908
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Тумашов Александр
Мать: не указана
Омская область, Молотовский район. Село Соленое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тумашова (Терехина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тумашова (Терехина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольцова (Тумашова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Тумашова (Терехина) Анна
Рождение ребёнка
27.09.1940
Дочь: Лисицына (Тумашова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Тумашова (Терехина) Анна