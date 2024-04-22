Альперт Борис Абрамович
Место рождения
Дата рождения09.07.1925
Дата смерти10.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1925
Рождение ребёнка
25.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Портной Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Портной Ольга Абрамовна
Смерть
10.11.1988
Похороны
Неизвестно