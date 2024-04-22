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Альперт Борис Абрамович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

09.07.1925

Дата смерти

10.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1925

Отец: Альперт Абрам Исерович

Мать: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Портной Ольга Абрамовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Портной Ольга Абрамовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
10.11.1988
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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