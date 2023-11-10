Шибаева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1878

Муж: Шибаев Иван Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.03.1880

Сын: Шибаев Константин Иванович

Отец ребёнка: Шибаев Иван Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.08.1881

Дочь: Колесова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.

Дочь: Шибаева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
выдан паспорт 19.10.1956 №627738
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Шибаева Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.

Дочь: Шибаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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