Шибаева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1878
Рождение ребёнка
29.03.1880
Сын: Шибаев Константин Иванович
Отец ребёнка: Шибаев Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.08.1881
Дочь: Колесова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Александрович
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.
Дочь: Шибаева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Александрович
выдан паспорт 19.10.1956 №627738
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Шибаева Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Александрович
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.
Дочь: Шибаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Александрович
Смерть
Неизвестно