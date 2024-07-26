Илемков Александр Леонидович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения05.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1968
Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илемков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.11.2003
Сын: Илемков Кирилл Александрович
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург