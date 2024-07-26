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Илемков Александр Леонидович

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

05.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1968

Отец: Илемков Леонид Васильевич

Мать: Илемкова Надежда Трофимовна

Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илемков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.11.2003

Сын: Илемков Кирилл Александрович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург

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