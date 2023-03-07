Луппов (Лумпов) Ефим Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппов (Лумпов) Ефим Степанов

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Место рождения

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Луппов (лумпов) Степан Александров

Мать: Луппова Акулина Клементьева

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Кривоносова Аксинья Ефимова

Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Луппов (лумпов) Епих Ефимов

Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Луппов (лумпов) Максим (Макар) Ефимов

Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Луппов (лумпов) Гаврила Ефимов

Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Луппов (лумпов) Архип Ефимов

Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Васса Ефимова

Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Луппов (лумпов) Павел Ефимов

Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Домна Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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