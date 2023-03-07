Луппов (Лумпов) Ефим Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Кривоносова Аксинья Ефимова
Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Луппов (лумпов) Епих Ефимов
Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Луппов (лумпов) Максим (Макар) Ефимов
Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Луппов (лумпов) Гаврила Ефимов
Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Луппов (лумпов) Архип Ефимов
Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Васса Ефимова
Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Луппов (лумпов) Павел Ефимов
Мать ребёнка: Луппова Домна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луппова Домна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762