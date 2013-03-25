(Лоскутова) Элла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова) Элла Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1965

Дата смерти

25.03.2013

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.2013
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