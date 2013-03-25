(Лоскутова) Элла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1965
Дата смерти25.03.2013
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.2013