Грищенко Праскевья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрищенко Праскевья

Грищенко Праскевья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищенко Епифан Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.01.1817

Дочь: (Грищенко) Доминика Епифановна

Отец ребёнка: Грищенко Епифан Дмитриевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Грищенко) Ефимия Епифановна

Отец ребёнка: Грищенко Епифан Дмитриевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Грищенко Григорий Епифанович

Отец ребёнка: Грищенко Епифан Дмитриевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.