Грищенко Праскевья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1817
Дочь: (Грищенко) Доминика Епифановна
Отец ребёнка: Грищенко Епифан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Грищенко) Ефимия Епифановна
Отец ребёнка: Грищенко Епифан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Грищенко Григорий Епифанович
Отец ребёнка: Грищенко Епифан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно