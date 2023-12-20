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Наумов Аркадий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1931

Дата смерти

07.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1931

Отец: Наумов Яков Михайлович

Мать: Наумова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лошкарева (Наумова) Людмила Аркадьевна

Мать ребёнка: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Анатолий Аркадьевич

Мать ребёнка: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1958

Сын: Наумов Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.1960

Дочь: Быкова (Наумова) Светлана Аркадьевна

Мать ребёнка: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна

Смерть
07.08.1976

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