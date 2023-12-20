Наумов Аркадий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1931
Дата смерти07.08.1976
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1931
Отец: Наумов Яков Михайлович
Мать: Наумова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лошкарева (Наумова) Людмила Аркадьевна
Мать ребёнка: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Анатолий Аркадьевич
Мать ребёнка: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1958
Сын: Наумов Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1960
Дочь: Быкова (Наумова) Светлана Аркадьевна
Мать ребёнка: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна
Смерть
07.08.1976