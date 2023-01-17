Маклецов Гавриил Екимович
Место рождения
Дата рождения18.03.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1816
Отец: Маклецов Еким Ильич
Мать: не указана
Восприемник: Красноярский мещанин Лев Григорьевич Малетин. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 436 номер 31
Бракосочетание
03.02.1833 ст.
Жена: Маклецова Анна Ивановна
Жених: Красноярской казачей команды малолеток Гавриил Екимович Маклецов -18 лет Невеста: дочь умершего казака Ивана Григорьевича Вереина девица Анна Ивановна -20 лет Поручители: Красноярской казачей к... Показать все
Смерть
Неизвестно