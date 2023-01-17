Маклецов Гавриил Екимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклецов Гавриил Екимович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.03.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1816

Отец: Маклецов Еким Ильич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Лев Григорьевич Малетин. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 436 номер 31
Бракосочетание
03.02.1833 ст.

Жена: Маклецова Анна Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской казачей команды малолеток Гавриил Екимович Маклецов -18 лет Невеста: дочь умершего казака Ивана Григорьевича Вереина девица Анна Ивановна -20 лет Поручители: Красноярской казачей к... Показать все
Смерть
Неизвестно
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