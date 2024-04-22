Потапова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тупица Валерий Георгиевич

Мать: Зноско Алла Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
10.12.2014

Сын: Потапов Савелий Евгеньевич

Отец ребёнка: Потапов Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
01.06.2018

Дочь: Потапова Есения Евгеньевна

Отец ребёнка: Потапов Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
14.04.2021

Дочь: Потапова Стефания Евгеньевна

Отец ребёнка: Потапов Евгений Владимирович

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