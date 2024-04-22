Потапова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тупица Валерий Георгиевич
Мать: Зноско Алла Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.2014
Сын: Потапов Савелий Евгеньевич
Отец ребёнка: Потапов Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
01.06.2018
Дочь: Потапова Есения Евгеньевна
Отец ребёнка: Потапов Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
14.04.2021
Дочь: Потапова Стефания Евгеньевна
Отец ребёнка: Потапов Евгений Владимирович