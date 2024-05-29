Макридина (Клычева) Жемиле Чарыевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
14.08.2012
город Тверь
Рождение ребёнка
22.03.2018
Дочь: Макридина Милана Руслановна
Отец ребёнка: Макридин Руслан Андреевич