(Козырева) Нина 24.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Козырева) Нина

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.10.1925

Дата смерти

11.09.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1925

Отец: Козырев Алексей

Мать: Козырев (Савина) Нина

Россия
Рождение ребёнка
13.06.1950

Сын: Елизаров Сергей

Отец ребёнка: Елизаров Михаил

Россия
Рождение ребёнка
18.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елизаров Михаил

Смерть
11.09.1975

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