(Козырева) Нина
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.10.1925
Дата смерти11.09.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1925
Отец: Козырев Алексей
Мать: Козырев (Савина) Нина
Россия
Рождение ребёнка
13.06.1950
Сын: Елизаров Сергей
Отец ребёнка: Елизаров Михаил
Россия
Рождение ребёнка
18.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елизаров Михаил
Смерть
11.09.1975