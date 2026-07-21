Бидюк Герасим Аверкиевич
мужской, родился 08.03.1840, Дмитрушки, Черкаська область
ОтецБидюк Аверкий СеменовичНеизвестно г.р.
МатьБидюк Агафия ФилипповнаНеизвестно г.р.
Супруги
Бидюк Мария ГерасимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Бидюк Семен Герасимович1866 г.р.
Бидюк Адриан Герасимович25.08.1871 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1840
Отец: Бидюк Аверкий Семенович
Мать: Бидюк Агафия Филипповна
Дмитрушки, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бидюк Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Бидюк Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
25.08.1871 ст.
Мать ребёнка: Бидюк Мария Герасимовна
Тишковка, Кіровоградська область