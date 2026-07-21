Бидюк Герасим Аверкиевич 08.03.1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Бидюк Герасим Аверкиевич

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 08.03.1840, Дмитрушки, Черкаська область

Отец
Бидюк Аверкий СеменовичНеизвестно г.р.
Мать
Бидюк Агафия ФилипповнаНеизвестно г.р.
Супруги
Бидюк Мария ГерасимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Бидюк Семен Герасимович1866 г.р.
Бидюк Адриан Герасимович25.08.1871 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1840

Отец: Бидюк Аверкий Семенович

Мать: Бидюк Агафия Филипповна

Дмитрушки, Черкаська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бидюк Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бидюк Семен Герасимович

Мать ребёнка: Бидюк Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
25.08.1871 ст.

Сын: Бидюк Адриан Герасимович

Мать ребёнка: Бидюк Мария Герасимовна

Тишковка, Кіровоградська область

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