Савиных Максим Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Максим Валерьевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

09.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва
Рождение ребёнка
14.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутукова Дарья Евгеньевна

Москва
Рождение ребёнка
23.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутукова Дарья Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
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