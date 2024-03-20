Савиных Максим Валерьевич
Место рожденияМосква
Дата рождения09.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутукова Дарья Евгеньевна
Москва
Рождение ребёнка
23.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутукова Дарья Евгеньевна
Место жительства
Неизвестно