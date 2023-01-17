Сучкова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1901 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Поручители - по жениху: Личный почётный гражаданин Михаил Алексеевич Орлов и Хатунской волости села Михайловского крестьянин Павел Семёнович Петров; по невесте: Хатунской волости деревни Глотаево крес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно