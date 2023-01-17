Сучкова Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1901 ст.

Муж: Лоскутов Сергей Афанасьевич

Михайловское, Домодедово, Московская область
Поручители - по жениху: Личный почётный гражаданин Михаил Алексеевич Орлов и Хатунской волости села Михайловского крестьянин Павел Семёнович Петров; по невесте: Хатунской волости деревни Глотаево крес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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