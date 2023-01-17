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Дрозд Моисей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Дрозд Василий

Мать: Дрозд Феодосия Григорьевна

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1765

Сын: Дрозд Онуфрий Моисеевич

Мать ребёнка: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1766

Сын: Дрозд Дмитрий Моисеев

Мать ребёнка: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дрозд Стефан Моисеев

Мать ребёнка: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1777

Сын: Дрозд Кондрат Моисеев

Мать ребёнка: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
30.09.1780

Дочь: Параскева Моисеева

Мать ребёнка: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна

Смерть
Неизвестно
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