Дрозд Моисей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1742
Отец: Дрозд Василий
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дрозд Стефан Моисеев
Мать ребёнка: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
30.09.1780
Дочь: Параскева Моисеева
Мать ребёнка: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно